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    Yeniasır TV Gündem Son dakika: Başkan Erdoğan, elektrikli sürücüsüz otobüsü test etti

    Son dakika: Başkan Erdoğan, elektrikli sürücüsüz otobüsü test etti

    Giriş Tarihi: 01.02.2021, 15:54

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısına, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile gittiklerini bildirdi.

    Twitter hesabından elektrikli otobüsün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki test sürüşünü gerçekleştirdikleri esnada çekilen görüntüleri paylaşan Erdoğan, "Kabine toplantımıza, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile gidiyoruz." ifadesini kullandı.

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