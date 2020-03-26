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    Yeniasır TV Gündem Son dakika: Başkan Erdoğan G-20'de liderlere böyle seslendi

    Son dakika: Başkan Erdoğan G-20'de liderlere böyle seslendi

    Giriş Tarihi: 26.03.2020, 19:16

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gündemiyle toplanan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle katıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan G-20'de liderlere seslendi. Başkan Erdoğan liderlere, "Küresel finansal kriz döneminde yaptığımız gibi bir an önce harekete geçmeliyiz." dedi.

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