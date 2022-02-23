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    Yeniasır TV Gündem Son dakika: Başkan Erdoğan, Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren için düzenlenen cenaze törenine katıldı

    Son dakika: Başkan Erdoğan, Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren için düzenlenen cenaze törenine katıldı

    Giriş Tarihi: 23.02.2022, 16:56

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan, 3 çocuk babası Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren (54) için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören düzenlendi. Külliyede'ki törenin ardından Şehit Hayrettin Eren için Ahmet Akseki Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Başkan Erdoğan da katıldı.

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