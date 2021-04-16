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    Son dakika! Başkan Erdoğan ve Bakan Soylu'dan Çengelköy Polis Merkezi’nde iftar

    Giriş Tarihi: 16.04.2021, 21:14

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çengeköy Polis Merkezi'nde iftara katıldı. Başkan Erdoğan'ın polislerle yaptığı iftara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti. A Haber muhabiri Mahmut Keşan ayrıntıları canlı yayında aktardı.

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