Son dakika haberleri… Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çengeköy Polis Merkezi'nde iftara katıldı. Başkan Erdoğan'ın polislerle yaptığı iftara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti. A Haber muhabiri Mahmut Keşan ayrıntıları canlı yayında aktardı.
Son dakika! Başkan Erdoğan ve Bakan Soylu'dan Çengelköy Polis Merkezi’nde iftar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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