Son dakika: Başkan Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy başkanlığındaki heyetler arası görüşme sona erdi. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ortak açıklama yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Bugün gerek ikili gerekse heyetler arası ardından dar kapsamlı yapmış olduğumuz görüşmelerde gerçekten Türkiye, Ukrayna arasında önemli adımları az önce attığımız imza ile gerçekleştirdik. Salgın başlamadan hemen önce şubat ayında yüksek düzeyli stratejik konseyimizin 8. toplantısı vesilesiyle Kiev'i ziyaret etmiştim. Arayı fazla açmadan Sayın Zelenskiy ile yeniden bir araya gelmemiz ilişkilerimizi güçlendirme yönündeki güçlü irademizin bir tezahürüdür. Az önce imzalanan metinlerde bu irademizin pek çok başlıkta somut projelerle vücut bulmasını sağlayacaktır. Bugün değerli dostumla önce ikili, bilahare heyetler arası yapılan görüşmelerde ikili ilişkileri gündemdeki konuları etraflıca ele aldık. İşbirliğimiz savunma sanayinden, eğitim işbirliğine, turizmden sağlık işbirliğine geniş bir yelpazede karşılıklı yarar temelinde derinleşiyor. Görüşmelerimizde yatırımların artırılmasıyla ekonomik ve ticari işbirliğimizi yeni seviyelere taşımam konusundaki karşılıklı iradelerimizi temin ettik. Malum Kiev'i ziyaretimizde ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmak gibi bir hedef belirlemiştik. Bu doğrultuda serbest ticaret anlaşması müzakerelerini süratle neticelendirme hususunda Sayın Zelenskiy ile hem fikiriz. Turizm alanında küresel salgına rağmen bu yıl 500 binden fazla Ukraynalı misafiri ağırlamış olmamız, halklarımız arasındaki yakınlığı ve Ukraynalı misafirlerimizin güvenli turizm girişimleri kapsamında aldığımız önlemlere itimadını açıkça gösteriyor" şeklinde konuştu.

İHA

