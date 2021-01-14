Son dakika: Başkan Erdoğan: Yaklaşık 25-30 milyon doz daha aşı gelecek

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Son dakika haberi... Ankara Şehir Hastanesi'nde corona virüs aşısı olan Başkan Erdoğan ikinci doz aşıyı 28 gün sonra olacağını söyledi. Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, aşı olanlarının sayısının 250 bini geçtiğini açıklayarak, ''Yaklaşık 25-30 milyon doz daha aşı gelecek'' dedi.