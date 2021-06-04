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    SON DAKİKA: Başkan Erdoğan yeni müjdeyi açıkladı! Karadeniz’de yeni doğalgaz keşfi...

    Giriş Tarihi: 04.06.2021, 20:44

    Petrol ve doğal gaz arama çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Orada bir müjde açıklayacağız" demişti. Erdoğan'ın açıklaması sonrası dünya müjdeye kilitlendi. Canlı yayında müjdeyi açıklayan Erdoğan, " İşte şimdi milletimize yeni bir müjdeyi daha paylaşıyoruz. Fatih Sondaj Gemimiz yine Sakarya Gaz Sahası'ndaki Amasra 1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfi daha yaptı. Böylece Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı." dedi.

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