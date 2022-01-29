  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Giresun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli mesajlar

    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Giresun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli mesajlar

    Giriş Tarihi: 29.01.2022, 17:12

    Son dakika haberi....Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Giresun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Türkiye ekonomiden, terörle mücadeleye tarihinin en kritik mücadelelerini veriyor. Muhalefetin gündemi ise kimin hangi düzende oturacağı? Boy sırası mı, yoksa kim AK Parti karşısında daha çok seçim kaybetmiş ona göre mi oturacaklar bir türlü karar veremiyorlar. Bunların millete hizmet ve eser kazandırmak gibi bir düşünceleri yok." ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan’dan Giresun’da toplu açılış töreninde önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan Giresun'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan’dan Giresun’da önemli açıklamalar!
    Başkan Erdoğan'dan Giresun'da önemli açıklamalar!
    İçişleri’nden dev operasyon! Binlerce personel katıldı
    İçişleri'nden dev operasyon! Binlerce personel katıldı
    Başkan Erdoğan Gülhane Camii ve Külliyesi açılışında açıklamalarda bulundu
    Başkan Erdoğan Gülhane Camii ve Külliyesi açılışında açıklamalarda bulundu
    Büyükşehir projeyi neden bitiremedi? Buca Tüneli’nde 4 yılda sadece 300 metre kazılabildi
    Büyükşehir projeyi neden bitiremedi? Buca Tüneli'nde 4 yılda sadece 300 metre kazılabildi 28.1.2022 14:18:20
    Smyrna Tiyatrosu’nda antik tuvaletin ardından antik geçit bulundu
    Smyrna Tiyatrosu'nda antik tuvaletin ardından antik geçit bulundu
    AK Parti’den Ekrem İmamoğlu’na ve İstanbul’da yaşatılan kar çilesine çok sert tepki
    AK Parti'den Ekrem İmamoğlu'na ve İstanbul'da yaşatılan kar çilesine çok sert tepki
    Başkan Erdoğan’dan Rusya, Ukrayna krizi ile ilgili flaş açıklama: Ara bulucu olabiliriz
    Başkan Erdoğan'dan Rusya, Ukrayna krizi ile ilgili flaş açıklama: Ara bulucu olabiliriz
    Külliye’de muhtarlarla buluşma! Başkan Erdoğan’dan önemli mesajlar
    Külliye'de muhtarlarla buluşma! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar
    Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki konular
    Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki konular
    Başkan Erdoğan’dan Arnavutluk’ta önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan Arnavutluk'ta önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan Arnavutluk’ta resmi törenle karşılandı
    Başkan Erdoğan Arnavutluk'ta resmi törenle karşılandı
    İhanet bildirisine imza atmıştı! Tunç Soyer’in maaş bağladığı profesörün skandalları
    İhanet bildirisine imza atmıştı! Tunç Soyer’in maaş bağladığı profesörün skandalları
    VİDEO DEVAM EDİYOR
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)
    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Giresun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli mesajlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan’dan Giresun’da toplu açılış töreninde önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan Giresun'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalar
    Köpekten kaçarken canından oluyordu
    Köpekten kaçarken canından oluyordu
    8 yaşındaki Eymen’in ölümüne neden olmuştu! Haladan şoke eden itiraf
    8 yaşındaki Eymen'in ölümüne neden olmuştu! Haladan şoke eden itiraf
    Başkan Erdoğan’dan Giresun’da önemli açıklamalar!
    Başkan Erdoğan'dan Giresun'da önemli açıklamalar!
    İçişleri’nden dev operasyon! Binlerce personel katıldı
    İçişleri'nden dev operasyon! Binlerce personel katıldı
    Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Katillerin yakalandığı anlar kamerada
    Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme! Katillerin yakalandığı anlar kamerada