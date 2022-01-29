Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Giresun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli mesajlar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/son-dakika-baskan-erdogandan-ak-parti-giresun-genisletilmis-il-danisma-meclisi-toplantisinda-onemli-mesajlar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberi....Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Giresun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Türkiye ekonomiden, terörle mücadeleye tarihinin en kritik mücadelelerini veriyor. Muhalefetin gündemi ise kimin hangi düzende oturacağı? Boy sırası mı, yoksa kim AK Parti karşısında daha çok seçim kaybetmiş ona göre mi oturacaklar bir türlü karar veremiyorlar. Bunların millete hizmet ve eser kazandırmak gibi bir düşünceleri yok." ifadelerini kullandı.