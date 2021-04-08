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    Yeniasır TV Gündem Son dakika: Başkan Erdoğan'dan D-8 Teşkilatı 10. Zirve Toplantısı'nda kritik açıklamalar

    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan D-8 Teşkilatı 10. Zirve Toplantısı'nda kritik açıklamalar

    Giriş Tarihi: 08.04.2021, 12:46

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Teşkilatı 10. Zirve Toplantısı'na canlı bağlantıyla katıldı. Başkan Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan 'Türkiye olarak insan deneylerini yaptığımız yerli aşımızı, 'kimsenin geride bırakılmaması' ilkesiyle tüm insanlığın istifadesine sunacağız.' ifadesini kullandı.

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