Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Giresun'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/son-dakika-baskan-erdogandan-giresunda-toplu-acilis-toreninde-onemli-aciklamalar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da düzenlenen toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda buludu. Erdoğan, "Sel oldu hemen Dereli'ye geldik balıkçıya gitmedik biz vatandaşlarımızın yanına gittik, onlarla beraber olduk, dertleriyle dertlendik. Birileri de bir yerlerde kafayı bulmaya gidiyor." dedi.