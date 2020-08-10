Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası flaş açıklamalar

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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Doğu Akdeniz'de sondaj gerilimiyle ilgili olarak, "Bizi sahillerimize hapsetme girişimine elbette rıza göstermeyeceğiz." dedi. Başkan Erdoğan "Ekonomide olduğu gibi enerjide de ülkemizin bağımsızlığı için mücadele etmeye devam edeceğiz. Türkiye ekonomide bu suni rüzgarlarla eğilip bükülebilecek bir ülke değildir." ifadelerini kullanırken, dünya devlerinin iktisadi buhranına da dikkat çekti. Başkan Erdoğan, ABD ve Batı ülkelerinin içler acısı durumunu gözler önüne serdi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.30'da başlamıştı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

KİMSENİN MEŞRU ÇIKARINDA GÖZÜMÜZ YOK

Lübnan'da meydana gelen patlama sebebiyle dost Lübnan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Geçtiğimiz haftanın en önemli konusu da Akdeniz ve Ege'de verdiğimiz cevaplardı. Ancak Yunan tarafı bir kez daha göstermiş, Mısır'la hiçbir hukuki temeli olmayan anlaşmaya yönelmiştir. Türkiye'nin hiç kimsenin hakkında, hukukunda toprağında meşru çıkarlarında gözü yoktur. Bizim tek talebimiz bize aynı yaklaşımla yaklaşılmasıdır. Bizi sahillerimize hapsetme girişimine elbette rıza göstermeyeceğiz. Biz diyoruz ki gelin Akdeniz'deki tüm ülkeler olarak bir araya gelelim. Herkesin hakkını koruyan bir formül bulalım. Ülkemizin bu çağrısına kulak asmayan bir takım ülkeler kendi geleceklerini karartıyorlar.

"ORUÇ REİS GÖREVİNE BAŞLADI"



Oruç Reis sismik araştırma gemimiz Antalya açıklarından demir alarak görev bölgesine doğru hareket etti. Bu sabah 8 itibariyle çalışmalarına başladı. Ekonomide olduğu gibi enerjide de ülkemizin bağımsızlığı için mücadele etmeye devam edeceğiz.

"ENERJİDE BAĞIMSIZLIK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"



Salgın ve onunla bağlantılı siyasi ekonomik sosyal sorunların üzerine çöktüğü güçlere güvenenler, hüsrana uğramaya mahkumdurlar. Türkiye'nin bu konudaki kararlılığını anlayamamış olanların gerçeği görmeye davet ediyoruz. Ekonomide olduğu gibi enerjide de ülkemizin bağımsızlığı için mücadele etmeye devam edeceğiz



"SALGIN SEBEBİYLE TURİZMDE YAŞADIĞIMIZ SORUNLARI GİDERMEYE ÇALIŞIYORUZ"



Kişi başına gelirde dünya ortalamasında üst gelir ortalamasına yükselttik. 2019 yılında insani gelişmişlik sırasına göre Türkiye 6 basamak yükseldi. Bu sayede dünya bankası tarafından hazırlanan iş yapma kolaylığı endeksinde geçtiğimiz yıl 10 basamak birden yükselerek 33. sıraya yükseldik. Bütün bunlar ülkemizdeki refah düzeyini ifade etmesi bakımında söylüyorum. Bunlar aynı zamanda benim vatandaşımın alım gücünün nereden nereye yükseldiğini göstermesi bakımından arz ediliyor. İş açma geçen sene 30 bin 842 iken bu sene 85 bin 263'ü buldu. Almanya Rusya bugün itibariyle kapılarını açmış durumdalar. Yine yükselmeye başladığımızı hep birlikte göreceğiz. Salgın sebebiyle turizmde yaşadığımız tüm sorunları gidermeye çalışıyoruz.



IMF'DEN BORÇ ALINACAK İDDİASI



Boşuna avucunuzu ovuşturmayın. Biz o kapıları kapadık. IMF bizden 5 milyar dolar istedi. O zamanki bakan 'bu borcu verelim mi' dedi. 'Verelim' dedim. Bugün borcu alan yarın talimat alır. Şimdi parti kurmuş bize ekonomi dersi veriyor. Önce bunu bir defa herkesin görmesi gerekiyor.

"ÖĞRENCİLERİMİZE DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Engelli aylığını 25 liradan 851 liraya yükselttik. Lisans öğrencilerine verdiğimiz kredileri 45 liradan 550 liraya çıkarttık. Şimdi harç felan böyle bir şey yok. Şimdi biz öğrencilerimize burslarıyla kredileriyle destek oluyoruz. Destek olmaya devam edeceğiz. Her alanda bu rakamları çeşitlendirmek mümkün.



"HER MÜCADELEDEN BAŞARILI ÇIKTIK"

Ülkemizin 2013 yılından beri ardı ardına yaşadığı her saldırı ile birlikte korunma yöntemlerimizi geliştirdik. Girdiğimiz her mücadeleden başarılı çıktık. Türkiye'nin yükselen yıldızından rahatsız olanlar üzerimize geldiler. Başka ülkelerden talep edilmeyen şartlar bizden istendi. Ülkemiz son yıllarda uyguladığı politikalarla pazar ve ürün çeşitliliğini arttırdı. Küresel belirsizliklere rağmen ihracatta 80 milyar doların üzerine çıkarak bir rekora imza attık. Maruz kaldığımız çok yönlü saldırılara rağmen ekonomimiz attığımız kararlı adımlarla 2019'un son çeyreğinde yeniden güçlü politikasına döndü. Bu bizim için güçlü bir patikaydı ama İnşallah bunu caddeye dönüştüreceğiz.

Kur saldırıların etkisiyle %24'e çıkan Merkez Bankası politika faizi %8.25 seviyesine indi. Hamdolsun daha da düşecek İnşallah. Çünkü bütün arzumuz isteğimiz bu ülkede yatırımcı çok daha güçlü bir şekilde yatırımlarını yapabilsin. Ekonomik yükseliş 2020 yılının ilk aylarında da devam etti. Yılın ilk çeyreğinde %4.5 gibi yüksek bir performans sergiledi. G20 ülkeleri arasında en yüksek büyüme performansı kaydeden ülke olduk. Eğer kur atakları ile tüm araçlarımızla mücadele etmeseydik, enflasyonu bugünkü seviyesine getirebilir miydik? Türkiye ne zaman bölgesel hakları üzerinde adım atsa ekonomi üzerinden bir hesaplaşmanın devreye sokulduğunu görüyoruz. Türkiye ekonomide bu suni rüzgarlarla eğilip bükülebilecek bir ülke değil.

"SALGIN SÜRECİNİ DÜNYADA BAŞARILI GEÇİREN ÜLKELERDEN BİRİ OLDUK



Salgın döneminden vatandaşlarımızdan esnafımıza her kesimin sıkıntılarının yanında olduk. Aldığımız tedbirlerle ülkemiz salgın sürecini dünyada başarılı geçiren ülkelerden biri oldu. Birileri sadece gazel okur, biz iş üretiriz. Farkımız bu. DSÖ verilerine göre, dünya genelinde corona vaka sayısı 20 milyona yaklaştı. Konya'da şehir hastanemizi açtık. Ülkemiz milyon kişi başına düşen vaka sayısında 73. sıradadır. İnşallah bu dönem sona erdiğinde ülkemiz en az hasarla atlatan ülkelerden biri olacaktır. Salgın sadece insan sağlığını ve hayatını tehdit etmiyor. Ekonomik kayıpları da var. Ekonomik veri ve beklentilerle büyük ekonomiler bile sarsıldı ve ciddi kayıplar verdi. Salgın nedeniyle küresel ticaret aksamış, birçok üretim durmuştur. Salgının sarsıcı etkisinin daha iyi anlaşılmasıyla uluslararası kuruluşlar büyümede revizyona gitmişlerdir.

"EKONOMİMİZİN DAYANIKLILIĞINI ARTTIRMAYA YÖNELİK ADIMLAR ATTIK"



IMF 2020 yılı için daralma beklentisini %3'ten %4.9'a yükseltmiştir. Aynı dönemde Almanya ekonomisi %11.7, İtalya %17.3, Fransa %19, İspanya %22.1 oranında daralmıştır. ABD ekonomisi yüzde 32,9 daralma yaşadı. Tüm destekleyici politikalara rağmen ekonomik toparlanmanın zaman alması beklenmektedir. Türkiye ekonomisi de salgından olumsuz etkilenmiştir tabi ki. Ancak aldığımız tedbirler, güçlü sağlık altyapımız ve ekonomimizin dayanıklılığını arttırmaya yönelik adımlar sayesinde ekonomimizi hızla toparladık. Haziran ve Temmuz aylarına ait öncüler ekonomide toparlanma sinyalleri veriyor. Ekonomi güven endeksi Nisan ayındaki 51.3 seviyesinden Temmuz ayında 82.2 seviyesine yükselmiştir. Otomobil üretimi Haziran ayında Mayıs ayına göre %71.7 oranında otomobil satışları ise %127.6 oranında artış kaydetmiştir. Temmuz ayında otomobil satışlarındaki artış eğilimi devam etmiştir.

Türkiye ekonomisi artık tüketim yerine üretimi önceleyen ihracat odaklı yapısıyla küresel değer zincirine daha entegre olan bir model ile yoluna devam edecektir. Salgın sonrasında oluşan yeni dünya düzeninde Türkiye coğrafi konumu, üretim kapasitesi, insan kaynağını kullanarak yeni bir başarı hikayesi yazacaktır. Güçlü ve sağlıklı bir ekonominin inşası için pek çok yeni politikayı hayata geçirdik.

Büyük ve güçlü Türkiye davamıza inanan ve bize destek veren herkese şahsım, milletim ve kabinem adına teşekkür ediyorum.

Ayın 13'ünde biliyorsunuz partimizin kuruluş yıldönümü etkinliklerini yapacağız. Kuruluşundan bu yana neler yaptık, neleri ürettik ve bundan sonra da neler yapacağız bunları tüm milletimle paylaşacağız ve yola da güvenle devam edeceğiz.

TOPLANTI 4 SAAT SÜRDÜ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 4 saat sürdü.

Özel okullarda gelecek hafta başlayacak telafi eğitimleri öncesinde Beştepe'de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde koronavirüs salgınına karşı Türkiye genelinde denetimlerin arttırılması, vaka sayılarının artış yaşandığı il, ilçe ve mahallelerde sıkı tedbir uygulanmasına dönük atılacak adımlar değerlendirildi. Toplantıda, okullarda başlayacak örgün eğitim öncesinde Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri ve salgında bu hafta ortaya çıkacak rakamlara göre yeni bir değerlendirmeler de yapıldı.