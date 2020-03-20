Son dakika: Başkan Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına teşekkür | Video

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/son-dakika-baskan-erdogandan-saglik-calisanlarina-tesekkur-video" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberine göre; Türkiye'de corona virüs ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek sürdü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da Twitter'dan yaptığı paylaşımla sağlık çalışanlarına alkışlı destek verdi.