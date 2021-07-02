Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Sakarya'da önemli mesajlar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakaraya'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Birileri savunma sanayisinde atılan her adımı engellemek için her türlü yalanı, iftirayı kullanmaktan çekinmiyorsa da ülkemizi bu alanda marka haline getirmeyi başardık." dedi.