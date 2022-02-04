Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ukrayna dönüşü önemli açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/son-dakika-baskan-erdogandan-ukrayna-donusu-onemli-aciklamalar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberi.... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan "Bir defa şunu çok açık ve net söylemem lazım; bu süreç içerisinde dikkat edilirse Batı maalesef şu ana kadar bu işin çözümünde katkı diye bir şey sağlamadı. Sadece adeta çomak sokuyorlar diyebilirim. Böyle bir durum var ortada. Bu konuyla ilgili olarak Sayın Putin’le olan görüşmeyi çok önemsiyorum." ifadelerini kullandı