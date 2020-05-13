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    Yeniasır TV Gündem Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 13 Mayıs Türk Dil Bayramı paylaşımı

    Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 13 Mayıs Türk Dil Bayramı paylaşımı

    Giriş Tarihi: 13.05.2020, 23:15

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesaplarından bir video paylaştı. Başkan Erdoğan paylaşımında, "Türkçe konuşacağız'' dedik, ülkemizin menfaatlerini ve mazlumların hakkını hep Türkçe savunduk... Bundan sonra da hak ve adalet mücadelemizi Türkçe konuşarak vereceğiz.13 Mayıs Türk Dil Bayramı’nı tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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