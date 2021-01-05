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    Yeniasır TV Gündem Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu A Haber'e konuştu

    Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu A Haber'e konuştu

    Giriş Tarihi: 05.01.2021, 20:26

    Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. 92 yılından beri Boğaziçi'nin içerisinde olduğunu belirtti. Bulu, "Boğaziçi'ni şiddete götürenler Boğaziçili değil." ifadelerini kullandı. Bulu, A Haber canlı yayınında siyaset ne zaman girdiğini ve neden ayrıldığını da detaylarıyla anlattı. İşte Bulu'nun canlı yayında yaptığı flaş açıklamalar...

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