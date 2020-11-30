  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Son dakika haberi | Başkan Erdoğan yeni sokağa çıkma kısıtlamalarının detaylarını açıkladı

    Son dakika haberi | Başkan Erdoğan yeni sokağa çıkma kısıtlamalarının detaylarını açıkladı

    Giriş Tarihi: 30.11.2020, 20:27

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, sokağa çıkma sınırlamasına ilişkin, "Hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz devam edecek. Cumartesi-Pazar artık evlerimizdeyiz." diye konuştu.

    İŞTE YENİ TEDBİRLER

    - Market kasap gibi işletmeler ile eve paket servisi verecek yerler hafta sonu kısıtlamasının dışındadır.

    - Restoranlar paket servisi dışında hizmet veremeyecektir.

    - 65 yaş üstü 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaktır.

    - Anasınıfı ve benzeri eğitim sınıfı faaliyetlerine ara verilecektir.

    - Tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde mevlüt, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya gelecekleri etkinlikler yapılamayacaktır.

    - Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak, nikahlarda bu sayı da geçilmeyecektir.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Son dakika haberi | Başkan Erdoğan yeni sokağa çıkma kısıtlamalarının detaylarını açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Erdoğan'dan TSK'ya hakaret eden CHP'liye sert sözler
    Erdoğan'dan TSK'ya hakaret eden CHP'liye sert sözler
    Gezmek için 3 araç çaldılar, şansızlık yakalarını bırakmadı
    Gezmek için 3 araç çaldılar, şansızlık yakalarını bırakmadı
    Gezmek için 3 araç çaldılar, şansızlık yakalarını bırakmadı
    Gezmek için 3 araç çaldılar, şansızlık yakalarını bırakmadı
    Kemeraltı'nda cep telefonu hırsızlığı kamerada
    Kemeraltı'nda cep telefonu hırsızlığı kamerada
    Kabine toplandı! Yeni kısıtlamalar gelecek mi?
    Kabine toplandı! Yeni kısıtlamalar gelecek mi?
    İzmir'de korkutan HES kodu kuyruğu
    İzmir'de korkutan HES kodu kuyruğu
    Erdoğan'dan TSK'ya hakaret eden CHP'liye sert sözler
    SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan TSK'ya hakaret eden CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'a sert sözler
    Gezmek için 3 araç çaldılar, şansızlık yakalarını bırakmadı
    Gezmek için 3 araç çaldılar, şansızlık yakalarını bırakmadı
    Kabine toplandı! Yeni kısıtlamalar gelecek mi?
    Kabine toplandı! Yeni kısıtlamalar gelecek mi?
    İzmir'de korkutan HES kodu kuyruğu
    İzmir'de korkutan HES kodu kuyruğu
    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 20 ayda suya yüzde 70 zam yaptı!
    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 20 ayda suya yüzde 70 zam yaptı!
    MSB'den CHP'li Başarır'ın skandal sözlerine sert tepki!
    MSB'den CHP'li Başarır'ın skandal sözlerine sert tepki!