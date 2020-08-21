Son Dakika Haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan dev müjdeyi açıklamadan dakikalar önce Eyüpsultan Camii'nde | Video

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Son dakika... İstanbul Eyüpsultan Camii'de Cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi seli! İstanbul Eyüpsultan Camii'den Cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye'de yeni dönem açılacak' dediği dev müjdeyi de açıklayacağın konuşmasını yapmak üzere Dolmabahçe'ye doğru hareket etti.