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    Yeniasır TV Gündem Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edildi

    Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edildi

    Giriş Tarihi: 09.11.2020, 22:21

    Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebine ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yazılı açıklama yapıldı. İletişim Başkanlığı açıklamasında "Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir." denildi.

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