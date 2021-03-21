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    Son dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu Meclis'te gözaltına alındı! İşte detaylar

    Giriş Tarihi: 21.03.2021, 09:52

    TBMM Genel Kurulunda yargı kararı okunarak milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, hakkında açılan soruşturma kapsamında bekleyişini sürdürdüğü TBMM'de HDP grup odasında gözaltına alındı. Detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.

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