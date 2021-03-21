TBMM Genel Kurulunda yargı kararı okunarak milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, hakkında açılan soruşturma kapsamında bekleyişini sürdürdüğü TBMM'de HDP grup odasında gözaltına alındı. Detayları A Haber muhabiri Özkan Özcan aktardı.
Son dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu Meclis'te gözaltına alındı! İşte detaylar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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