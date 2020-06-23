Son dakika haberi; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kuvvetli yağışın etkili olduğu Esenyurt'ta incelemelerde bulundu. Vali Yerlikaya, Çatalca'da hastanede tedavi gören 2 vatandaşımız, Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde tedavi gören, durumları iyi, 2 vatandaşımız, Esenyurt Devlet Hastanesi'nde 4 Suriyeli geçici koruma kapsamında misafirimiz var. 2, 3, 5 yaşında 3 yavru, durumları gayet iyi." açıklamasında bulundu.
Son dakika: İstanbul Vali Ali Yerlikaya açıkladı! Selde can kaybı ve yaralılar var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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