  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Son dakika: İstanbul Vali Ali Yerlikaya açıkladı! Selde can kaybı ve yaralılar var

    Son dakika: İstanbul Vali Ali Yerlikaya açıkladı! Selde can kaybı ve yaralılar var

    Giriş Tarihi: 23.06.2020, 18:39

    Son dakika haberi; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kuvvetli yağışın etkili olduğu Esenyurt'ta incelemelerde bulundu. Vali Yerlikaya, Çatalca'da hastanede tedavi gören 2 vatandaşımız, Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde tedavi gören, durumları iyi, 2 vatandaşımız, Esenyurt Devlet Hastanesi'nde 4 Suriyeli geçici koruma kapsamında misafirimiz var. 2, 3, 5 yaşında 3 yavru, durumları gayet iyi." açıklamasında bulundu.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Son dakika: İstanbul Vali Ali Yerlikaya açıkladı! Selde can kaybı ve yaralılar var haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Esenyurt'ta dehşet veren görüntü!
    Esenyurt'ta dehşet veren görüntü!
    İzmir bayrağı ve İzmir parası açıklamasıyla tepki çeken CHP'li Tunç Soyer'in dilinin altında özerklik mi var?
    "İzmir bayrağı ve İzmir parası" açıklamasıyla tepki çeken CHP'li Tunç Soyer'in dilinin altında "özerklik" mi var?
    Marmaris'te hortum! 11 saniye sürdü!
    Marmaris'te hortum! 11 saniye sürdü!
    Yıldırımın düşme anı 318 metrelik köprü ayağından görüntülendi
    Yıldırımın düşme anı 318 metrelik köprü ayağından görüntülendi
    CHP'li Faik Ötrak'tan Tunç Soyer'in skandal 'İzmir bayrağı, İzmir parası' açıklamalarına destek
    CHP'li Faik Ötrak'tan Tunç Soyer'in skandal 'İzmir bayrağı, İzmir parası' açıklamalarına destek
    Bugün hava nasıl olacak?
    Bugün hava nasıl olacak?
    Esenyurt'ta dehşet veren görüntü!
    Esenyurt'ta dehşet veren görüntü! Su basan bodrum kattan hayata uzanan o el!
    İzmir bayrağı ve İzmir parası açıklamasıyla tepki çeken CHP'li Tunç Soyer'in dilinin altında özerklik mi var?
    Eyalet skandalı ile gündeme gelen Tunç Soyer 'İzmir bayrağı ve parası' ile ne demek istiyor?
    CHP'li Faik Ötrak'tan Tunç Soyer'in skandal 'İzmir bayrağı, İzmir parası' açıklamalarına destek
    CHP'li Faik Ötrak'tan Tunç Soyer'in skandal 'İzmir bayrağı, İzmir parası' açıklamalarına destek
    Volkan Bozkır: Küresel çözümler üreteceğiz
    BM Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'dan "küresel çözümler üreteceğiz" mesajı
    Millet İttifakında İzmir çatlağı!
    Millet İttifakında İzmir çatlağı! İzmir'de sular durulmuyor
    Hürkuş uçağının düşme anı amatör kameralara yansıdı!
    Ankara'da Hürkuş uçağının düşme anı kameralara yansıdı!