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    Yeniasır TV Gündem Son dakika: İstanbul'da korkutan deprem!

    Son dakika: İstanbul'da korkutan deprem!

    Giriş Tarihi: 24.09.2020, 17:06

    Son dakika haberleri...Marmara Denizi'nde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Marmara Ereğlisi'nde saat 16.38'de meydana gelen deprem nedeniyle İstanbul'da ev ve işyerlerinde bulunan bazı vatandaşlar, cadde ve sokaklara indi. 18.87 kilometre derinlikte oluştuğu belirlenen depremin yarattığı kısa süreli sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

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