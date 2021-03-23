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    Yeniasır TV Gündem Son dakika: İzmir merkezli 53 ilde FETÖ operasyonu

    Son dakika: İzmir merkezli 53 ilde FETÖ operasyonu

    Giriş Tarihi: 23.03.2021, 09:04

    İzmir merkezli 53 il ve KKTC'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda örgütün sözde mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen 123'ü muvazzaf 184 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. A Haber muhabiri İbrahim Alayont detayları anlattı.

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