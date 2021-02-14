Son dakika: Kadir Topbaş'a veda!

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi 09.30'da hastaneden alınarak, Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü. Gasilhane'den sonra cenaze Kadir Topbaş'ın Belediye Başkanlığı yaptığı Beyoğlu'na götürüldü. Burada Kuran-ı Kerim okundu. Detayları A Haber muhabirleri Mehmet Karataş ve Melis Coşan aktardı.
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