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    Son dakika! MHP Lideri Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

    Giriş Tarihi: 18.05.2020, 12:52

    Son dakika haberi... MHP Lideri Devlet Bahçeli 19 Mayıs öncesi flaş açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Cumhur İttifakı, 19 Mayıs 1919’un duruşuyla bezenmiş ve billurlaşmış, bu sayede de geleceğin güçlü ve lider ülke Türkiye’sinin mimarı ve mihrabı unvanına kavuşmuştur." dedi.

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