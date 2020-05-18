Son dakika! MHP Lideri Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/son-dakika-mhp-lideri-devlet-bahceliden-flas-aciklamalar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberi... MHP Lideri Devlet Bahçeli 19 Mayıs öncesi flaş açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Cumhur İttifakı, 19 Mayıs 1919’un duruşuyla bezenmiş ve billurlaşmış, bu sayede de geleceğin güçlü ve lider ülke Türkiye’sinin mimarı ve mihrabı unvanına kavuşmuştur." dedi.