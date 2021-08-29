Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a sert tepki!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/son-dakika-milli-savunma-bakani-akardan-yunanistana-sert-tepki" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yunanistan'ın yayılmacı tutum, yaklaşımlar ve provokatif davranışlarla bir yere varamayacağını, bu politikaların matematikten, akıldan, izandan uzak olduğunu, boş hayal peşinde koşmaktan başka bir anlama gelmediğini görmesi lazım." dedi.