Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yunanistan'ın yayılmacı tutum, yaklaşımlar ve provokatif davranışlarla bir yere varamayacağını, bu politikaların matematikten, akıldan, izandan uzak olduğunu, boş hayal peşinde koşmaktan başka bir anlama gelmediğini görmesi lazım." dedi.
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a sert tepki! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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