Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/son-dakika-saglik-bakani-fahrettin-koca-koronaviruste-son-vaka-sayisini-acikladi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste vaka sayılarını açıkladı. Twitter hesabından koronavirüs vaka sayısı hakkında açıklama yapan Bakan Fahrettin Koca, "Veriler bize şunu söylüyor: Ümitsiz olma, rehavete kapılma. Unutmayalım ki bu ikisi virüsten daha tehlikeli. Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon." ifadelerine yer verdi.