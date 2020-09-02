Son dakika haberi… Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye’de son 24 saatte 107 bin 927 Kovid-19 testi yapıldı, 1596 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı | 2 Eylül Çarşamba haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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