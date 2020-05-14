Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/son-dakika-saglik-bakani-fahrettin-koca-koronaviruste-yeni-vaka-sayisini-acikladi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan koronavirüste son vaka sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1635 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 55 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 144 bin 749, can kaybı 4 bin 7 oldu.