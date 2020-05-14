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    Yeniasır TV Gündem Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı

    Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı

    Giriş Tarihi: 14.05.2020, 20:41

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan koronavirüste son vaka sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1635 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 55 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 144 bin 749, can kaybı 4 bin 7 oldu.

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