Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan koronavirüste son vaka sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1635 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 55 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 144 bin 749, can kaybı 4 bin 7 oldu.
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