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    Yeniasır TV Gündem Son dakika: Yeni Pazar Başkonsolosluğu açıldı! Başkan Erdoğan'dan video mesaj

    Son dakika: Yeni Pazar Başkonsolosluğu açıldı! Başkan Erdoğan'dan video mesaj

    Giriş Tarihi: 01.09.2021, 13:09

    Başkan Recep Tayyip Edoğan Sırbistan'daki açılış törenine video mesajla katıldı. Başkan Erdoğan, “Başkonsolosluğumuzun ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.” ifadelerini kullandı.

    Başkan Recep Tayyip Edoğan Sırbistan'daki açılış törenine video mesajla katıldı.

    Başkan Erdoğan açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;

    "Yeni Pazar Başkonsolosluğumuzun açılışı Türkiye-Sırbistan ilişkilerimizin daha da gelişmesine katkıda bulunacatır. Sancaklı kardeşlerimizi Türkiye ile Sırbistan arasında bir dostluk köprüsü olarak görüyoruz.

    KATMA DEĞER KAZANDIRAN PROJELER...

    Başkonsolosluğumuz gerçekleştireceği faliyetlerle bu bağın daha da pekişmesini sağlayacaktır. Sırbistan ile işbirliğimiz kazan-kazan temelinde her alanda günden güne gelişiyor. İş adamlarımız Sırbistan'ın her bölgesinde istihdam oluşturan ülkeye katma değer kazandıran projeleri hayata geçiriyor"

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