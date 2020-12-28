Son dakika: Yüz yüze eğitim başlıyor mu? Başkan Erdoğan açıkladı!

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Son dakika... Yılın son kabine toplantısının ardırdan Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Çok sayıda konuya değinen Başkan Erdoğan yüz yüze eğitim ve koronavirüs aşılarındaki son durumu değerlendirdi. Başkan Erdoğan uzaktan eğitimle ilgili tarih verirken, koronavirüs aşılarının Türkiye'ye ne zaman ulaşacağını açıkladı.