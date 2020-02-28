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Son dakika:Mehmetçik'ten nokta atış! Rejim helikopteri böyle düşürüldü

Giriş Tarihi: 28.02.2020, 21:28

Son dakika haberine göre; Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib’de Esad rejimine ait bir helikopterin Türk askeri tarafından düşürülme anı kameralar tarafından böyle kaydedildi.

İdlib'de dün gece Esad rejimi tarafından düzenlenen saldırıda 33 Türk askeri şehit oldu. Hain saldırının ardından saldırılara misliyle karşılık verildi.

ESAD REJİMİNE AĞIR DARBE

Milli Savunma Bakanı Akar, "Hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarımızla 200'ü aşkın rejim hedefi ağır ateş altına alındı. Atışlar sonucu 5 helikopter, 23 tank, 23 top ve obüs, bir SA-17, bir SA-22 hava savunma sistemi, 309 rejim askeri etkisiz hale getirildi" dedi.

HELİKOPTERİN DÜŞME ANI KAMERADA

Saldırı sonrası Esad rejimine ait düşürülen 5 helikopterden birinin düşürülme anı kameralara yansıdı. Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de Esad rejimine ait bir helikopterin Türk askeri tarafından düşürülme anı kameralar tarafından kaydedildi.

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