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    Sosyal medya düzenlemesinde neler var?

    Giriş Tarihi: 02.07.2020, 10:48

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya platformlarının kontrol altına alınması gerektiğine yönelik açıklamalarının ardından, muhalefet liderleri ve trollerin başını çektiği bir grup sosyal medyanın kapatılacağı yönünde bir algı oluşturma mücadelesi içerisine girdi. Sosyal medyanın kapatılması söz konusu değil. Ancak birçok Avrupa devletinin uyguladığı denetimlerin Türkiye'de de uygulanması üzerine bir çalışma yapılıyor. AK Parti'nin çalışmasında, Twitter, Instagram ve Facebook'a temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmesi ve 24 saatte kaldırılmayan zararlı içeriğe para cezası kesme gibi düzenlemeler olduğu belirtiliyor. Peki sosyal medya düzenlemesinin detayları neler? İşte merak edilenler...

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