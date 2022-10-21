Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun'dan skandal hareket! Türk lirasını klozete atıp sifonu çekti

TikTok'ta paylaştığı videolarla fenomen olan ve cüretkar pozları ile sık sık gündeme gelen Mika Can Raun yeni bir skandala imza attı. Cinsiyet değiştirme operasyonu ile de bambaşka bir hale bürünerek adından sıkça söz ettiren Mika Can Raun, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı video ile pes dedirtti.

Videoda dans ederek ve şarkı söyleyerek 100 Türk Lirasını klozote atan Raun üzerine bir de sifonu çekti.

"GÜZEL ÜLKEMİN KANALİZASYONUNA 100 TL KAZANDIRDIM SUÇ MU?"

Skandal hareketi üzerine gelen tepkilere cevap veren Raun şunları söyledi: "100 TL'yi niye sifona attın, üzerine bastın? diyenler için, millet Avrupa'da derelere, çeşmelere atıyor da ne oluyor?

Biz güzel ülkemin kanalizasyonuna 100 TL kazandırdık diye suç mu?" dedi.