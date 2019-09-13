Sosyal medya fenomeni 'Reynmen' gazetecilere saldırdı

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Sosyal medya fenomeni Reynmen'den gazetecilere çirkin saldırı! Reynmen lakabı ile ünlenen şimdilerde yaptığı şarkılar üzerinden ünlüler ile girdiği polemiklerle gündeme gelen Yusuf Aktaş Miss Turkey 2013 Güzellik yarışmasında ikinci olan Berrin Keklikler ile yakalanınca adeta çılgına döndü. Ela şarkısıyla adından söz ettiren Reynmen (Yusuf Aktaş) kız arkadaşı olduğu söylenen Berrin Keklikler ile kendisini görüntüleyen, habercilere tehdit ederek saldırdı. Reynmen, 'O makineyi alırım. Kırarım! İsimleriniz söyleyin sizi aldıracağım" diyerek tehditler savurdu. Reynmen'in saldırdığı muhabirin kaşı patladı. İşte Reynmen ile gazeteciler arasında çıkan tartışmanın ayrıntıları ve o saldırıya ait görüntüler...

Sosyal medyada Reynmen lakabıyla tanınan ve ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın akrabası olan Yusuf Aktaş, önceki gece kız arkadaşı Berrin Keklikler ile kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına saldırdı.

ÖFKESİNİ KONTROL EDEMEDİ!

Dün gece bir mekandan çıkarken muhabirin "Nasılsınız, magazin basınına pek konuşmuyorsunuz. Biraz konuşabilir miyiz?" sorusuna birden sinirlenen Reynmen "İndirin o telefonları" diyerek sadece işini yapmaya çalışan muhabirlere tepki gösterdi. Ardından kendini çeken UçanKuş TV muhabirinin elinden telefonunu zorla alan Reynmen, görüntüleri silmeye çalıştı.

ÖNCE DARP SONRA TOKAT

Gerilim sonrası sinirlerine hakim olamayan Reynmen, muhabiri darp ederek tokat attı. Darp sonrasında muhabirler olay yerinden ayrılarak karakola gidip şikayetçi oldu.