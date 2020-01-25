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Sosyal medya Suriyeli Mahmut'u konuşuyor! Tırnaklarıyla enkaz altında kalan kadını kurtardı

Giriş Tarihi: 25.01.2020, 19:54

Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan kadın nasıl kurtarıldığını anlattı. “Biz Suriyelilere taş atıyoruz ya, Mahmut isimli Suriyeli tırnaklarıyla toprağı kazıya kazıya elleri paramparça bizi enkaz altından çıkardı. Ben ölsem asla o çocuğu unutmam. Buradan çıktıktan sonra arayıp onu bulacağım” ifadelerini kullandı. Sosyal medyada yayınlanan bu video kısa süre içerisinden en çok konuşulanlar arasında girdi.

Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan kadın nasıl kurtarıldığını anlattı.

"ÖLSEM O ÇOCUĞU UNUTMAM"

Yaşadığı o anları gözleri dolarak anlatanda genç kadın "Biz Suriyelilere taş atıyoruz ya, Mahmut isimli Suriyeli tırnaklarıyla toprağı kazıya kazıya elleri paramparça bizi enkaz altından çıkardı. Ben ölsem asla o çocuğu unutmam. Buradan çıktıktan sonra arayıp onu bulacağım" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada yayınlanan bu video kısa süre içerisinden en çok konuşulanlar arasında girdi.

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