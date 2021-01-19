Sosyolog Nur Vergin'e veda! Başkan Erdoğan cenaze törenine katıldı

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Son dakika haberi... Türkiye'nin önde gelen sosyal bilimcilerinden Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin son yolculuğuna uğurlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vergin'in Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine katıldı. Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti.

Türkiye'nin önde gelen sosyal bilimcilerinden Sosyolog Prof. Dr. Nur Vergin, son yolculuğuna uğurlandı. Prof. Dr. Nur Vergin için Merkezefendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Törene katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Vergin'in yakınlarına taziyelerini iletti.

Cenaze namazında, Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile Vergin'in yakınları ve sevenleri saf tuttu.

Başkan Erdoğan, İl Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, "Nur Vergin hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Rabb'im taksiratını hasenata tebdil etsin, cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın." dedi.

Nur Vergin'in, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı döneminde kendisine fahri danışmanlık hizmeti verdiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kendisinden bu noktada hizmetler aldım. Özellikle tanışıklığımız belediye başkanlığı dönemine dayanıyor. Tabii bu süreç içerisinde kendisini çok daha iyi tanıma fırsatını buldum. Hocamızın bir özelliği vardı, siyasetle sosyolojiyi gerçekten çok iyi örtüştüren bir insandı. Şu ifadesini hiç unutamıyorum, 'Herhalde benden daha iyi beyaz Türk kimse olmaz' derdi ama hiçbir zaman da beyaz Türklüğün savaşını vermezdi. Bir ifadesi daha vardı, o da çok önemliydi, 'Laikim ama laikçi değilim.' derdi. Bunlar tabii büyük önem arz eden ifadelerdi. Çünkü toplumun adeta bunlar kesiştiği noktalardı ve bu noktalarda Nur Vergin Hocamız hakikaten kelimeleri, cümleleri, düşünceyi yerli yerine oturtan bir hocamızdı. Ben kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum ve Rabb'im taksiratını hasenata tebdil etsin diyorum. İnşallah mekanı cennet olsun diyorum. Şu anda bu cenaze merasimine katılan siz değerli kardeşlerimden de Allah razı olsun diyorum."

Başkan Erdoğan, "Tabii Nur Hocamızın iyi komşuları var. Bir tarafta Merkez Efendi, bir diğer tarafta Mehmet Şevket Eygi ağabeyimiz. Dünyada iyi komşu aranması çok çok önemli ama ahirette de iyi komşular büyük önem arz ediyor. Şu anda bu iyi komşularla Rabbim inşallah sevgili Habibinin Liva-ül hamd ismiyle müsemma sancağı altında haşru cem eylesin." ifadelerini kullandı.

Namazın ardından Vergin'in cenazesi omuzlara alınarak defnedileceği Merkezefendi Camisinin avlusundaki mezarlığa taşındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler de mezarlığa geçti. Prof. Dr. Vergin'in cenazesi burada defnedildi.

AA