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    Soyer'in gerçekleştirmediği vaatleri bir bir sıraladı! AK Partili Dağ: İzmir'i ancak AK belediyecilik kurtarabilir!

    Giriş Tarihi: 01.04.2022, 13:00

    Adalet ve Kalkına Partisi İzmir Milletvekili, Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 2019 yerel seçimleri öncesi verdiği seçim vaatlerini video haline getirip, eleştirdi. Dağ paylaşımında; “İzmir'imizi hak etmediği, yıllardır içine hapsedildiği bu döngüden ancak AK belediyecilik kurtarabilir" dedi.

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    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir Milletvekili, Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, sosyal medya hesabı üzerinden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 2019 yılında yerel seçimler öncesi verdiği seçim vaatlerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

    SOYER'İN VAADLERİNİ BİR BİR SIRALADI

    Videoda Başkan Soyer'in seçim vaadi olarak sunduğu ancak hayata geçiremediği projeleri paylaşan Dağ, Soyer'in; 179 kilometre olan raylı sistem hattını kısa vadede 340, uzun vadede 470 kilometreye ulaştıracağız, Deniz ulaşımında yepyeni bir düzenleme yapacağız. Hat sayısını 10'dan 21'e çıkartacağız, deniz yolu sefer sayısını 3 kat arttıracağız, Kişi başı düşen yeşil alan miktarı 16,6 metrekare biz bunu kişi başı 30 metrekareye çıkaracağız, İzmir'in koku sorununu kesinlikle çözeceğiz gibi vaatlerini paylaşarak bunların aradan geçen 3 yıllık görev süresi içinde hayata geçirilemediğini vurguladı.

    AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİ KURTARIR

    Dağ ayrıca paylaşımında "İzmir Büyükşehir Belediyesi: Yakınlara aktarılan kaynaklar, daha yüksek teklife verilen ihaleler... Sonuç: Taş üstüne taş konulmamış, ulaşımı zor, yönetilemeyen bir İzmir. İzmir'imizi hak etmediği, yıllardır içine hapsedildiği bu döngüden ancak AK belediyecilik kurtarabilir" ifadelerine yer verdi.

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