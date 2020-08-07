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    Soyer'in lavanta tarlalarına zehir akıyor; belediye müdahale etmiyor! Vatandaşlar tepkili

    Giriş Tarihi: 07.08.2020, 18:25

    Tunç Soyer, Seferihisar Belediye Başkanı olduğu dönemde Seferihisar'ın Turgut Köyü’nde Lavanta Tarlası kurdu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra geçtiğimiz temmuz ayının başlarında hasada katılarak pozlar verdi, şov yapmaya çalıştı. Soyer'in lavanta tarlası reklamı yaptığı alanın sadece 100 metre ilerisinde lağım suları serbestçe akarak doğa ve insanlar için büyük tehlike oluşturuyor.

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