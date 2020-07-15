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    Suikast timi menfezde nasıl yakalandı?

    Giriş Tarihi: 15.07.2020, 09:49

    15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 4 yıl geçti. O gece en sıcak noktalardan birisi Muğla'nın Marmaris ilçesiydi. 44 kişilik suikast timi Başkan Erdoğan'ın konutunu hedef almıştı. Başarılı olamayan darbeci hainler kaçmaya çalıştı. Peki, suikast timi menfezde nasıl yakalandı?

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