Suikast timi menfezde nasıl yakalandı?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/suikast-timi-menfezde-nasil-yakalandi-1657891859" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Marmaris'te konakladığı otele saldırı düzenleyen askerler arasında bulunan ve operasyonun planlamasını yaptığı, Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'nın "üs imamı" olduğu iddia edilen Astsubay Başçavuş Zekeriya Kuzu ve beraberindekiler Marmaris-Muğla karayolunun Çetibeli Mahallesi Gökçe Yokuşu mevkisindeki menfezde yakalanmıştı. Peki orada neler yaşandı? Suikast timi nasıl yakalandı? A Haber'den Vural Efecik detayları aktardı.