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Şule Çet davasında karar belli oldu! Sanıklar ne ceza aldı?

Giriş Tarihi: 04.12.2019, 12:32

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin sanıklar Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın "cinayet", "nitelikli cinsel saldırı" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından yargılandığı davanın altıncı celsesinde karar çıktı. Çağatay Aksu'ya müebbet hapis cezası verildi. Berk Akand hakkında ise 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

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