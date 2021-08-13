Futbolseverlere büyük müjde! Süper Lig maç özetleri artık A Spor'da. Milyonların beklediği Süper Lig heyecanı bugün başlıyor. Son şampiyon Beşiktaş, evinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Futbolseverlere A Spor'dan bir müjde geldi. Süper Lig maçlarının özetleri A Spor'da yayınlanacak.
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