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    Süper Lig maç özetleri artık A Spor'da

    Giriş Tarihi: 13.08.2021, 14:47

    Futbolseverlere büyük müjde! Süper Lig maç özetleri artık A Spor'da. Milyonların beklediği Süper Lig heyecanı bugün başlıyor. Son şampiyon Beşiktaş, evinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Futbolseverlere A Spor'dan bir müjde geldi. Süper Lig maçlarının özetleri A Spor'da yayınlanacak.

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