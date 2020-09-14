  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Suriye'de Türk Kızılay aracına saldırı: 1 şehit

    Suriye'de Türk Kızılay aracına saldırı: 1 şehit

    Giriş Tarihi: 14.09.2020, 12:17

    Son dakika haberi... Suriye'de savaş mağduru sivillere yardım taşıyan Kızılay ekibinin bulunduğu araca, plakasız iki araçta yüzleri maskeli kişiler tarafından çapraz ateşle saldırı düzenlendi. Saldırıda bir Kızılay görevlisi şehit olurken, bir görevli ise yaralandı.

    Olay, sabah saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen El Bab bölgesine giden 3 kişilik Türk Kızılayı ekibinin bulunduğu araca, Çobanbey-El Bab bölgesi arasında plakasız iki araç içerisindeki yüzleri maskeli ve kamuflaj kıyafeti giymiş kişiler tarafından çapraz ateş açıldı. Kızılay'a ait olduğu bilinen araca yönelik düzenlenen saldırıda Kızılay'ın El Bab Sevgi Mağazası'nda çalışan bir Kızılay personeli hayatını kaybetti. Araçta bulunan bir Kızılay görevlisinin yaralandığı saldırıdan, bir görevli ise yara almadan kurtuldu. Saldırganların kaçmasının ardından yaralanan Kızılay görevlisi Çobanbey Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunmayan Kızılay görevlisinin Türkiye'ye sevk edileceği belirtildi.

    Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, "Uluslararası hukukla korunması gereken, üzerinde belirgin bir şekilde Kızılay amblemi taşıdığı için uluslararası insancıl hukuka göre dokunulmazlığı bulunan Kızılay personeline yapılan alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. Ülkemizin de çabalarıyla saldırganların en kısa zamanda yakalanacağına inanıyorum. Tüm Kızılay camiasına başsağlığı diliyorum" dedi.

    Kızılay Başkanı, Kerem Kınık'ın saldırı haberinin ardından bölgeye hareket ettiği belirtildi.

    DHA

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Suriye'de Türk Kızılay aracına saldırı: 1 şehit haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Didim Belediyesi'ndeki cinsel istismar skandalında yeni gelişme
    Didim Belediyesi'ndeki cinsel istismar skandalında yeni gelişme
    İzmir'de şaşırtan hırsızlık olayı! Marketten sakız ve çikolata da çalan şüpheli yakalandı
    İzmir'de şaşırtan hırsızlık olayı! Marketten sakız ve çikolata da çalan şüpheli yakalandı
    İzmir'de kan donduran olay! Oğlu tarafından darp edilen anne hastanelik oldu
    İzmir'de kan donduran olay! Oğlu tarafından darp edilen anne hastanelik oldu
    İzmir'de kabus evi! Olaydan bir saat sonra evi yandı
    İzmir'de kabus evi! Olaydan bir saat sonra evi yandı
    Erman Toroğlu Trabzonspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi
    Erman Toroğlu Trabzonspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi
    Muğla Fethiye'deki deniz kirliliği vatandaşları isyan ettirdi
    Muğla Fethiye'deki deniz kirliliği vatandaşları isyan ettirdi
    Didim Belediyesi'ndeki cinsel istismar skandalında yeni gelişme
    Didim Belediyesi'ndeki cinsel istismar skandalında yeni gelişme
    Koronavirüs salgınında can kaybı 7 bin 56'ya yükseldi
    Koronavirüs salgınında can kaybı 7 bin 56'ya yükseldi
    İşte CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in 'sıkma tesisi' diyerek yaptığı havuzlu villa
    İşte CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in 'sıkma tesisi' diyerek yaptığı havuzlu villa
    Başkan Erdoğan: Macron sen zaten...
    Başkan Erdoğan: Macron senin zaten süren az kaldı! Gidicisin
    Başkan Erdoğan'dan TOBB ETÜ Mezuniyet Töreni'nde önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan TOBB ETÜ Mezuniyet Töreni'nde önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'nda önemli mesajlar