Suriye'de Türk ve Rus askerlerin ortak devriyesi başladı

İki ülkenin askerleri Fırat'ın doğusunda ilk kez ortak devriye yapıyor. Ortak devriye Soçi mutabakatı kapsamında belirlenen güvenli bölgede gerçekleşecek.
Fırat Nehri'nin doğusunda terör örgütlerine yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Soçi'de varılan mutabakat sonrası teröristlerin çekilmesi için verilen 150 saatlik sürenin dolmasının ardından Mardin'nin Kızıltepe ile Nusaybin ilçeleri karşısındaki Suriye topraklarında Türk-Rus ortak kara devriyesi başladı.
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