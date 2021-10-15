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    Suriye'de yeni operasyon yapılacak mı? Başkan Erdoğan'dan çarpıcı mesajlar

    Giriş Tarihi: 15.10.2021, 15:06

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında yaptığı açıklamada bir kez daha Suriye'de yeni harekat mesajı verdi. Erdoğan, "Terör örgütlerine, ABD'nin oradaki malum güçlerine, rejim güçlerine karşı her türlü mücadeleyi vereceğiz kararlıyız.

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