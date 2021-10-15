Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında yaptığı açıklamada bir kez daha Suriye'de yeni harekat mesajı verdi. Erdoğan, 'Terör örgütlerine, ABD'nin oradaki malum güçlerine, rejim güçlerine karşı her türlü mücadeleyi vereceğiz kararlıyız.
Suriye'de yeni operasyon yapılacak mı? Başkan Erdoğan'dan çarpıcı mesajlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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