 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > Suriyeli çocuklar okullarına dönmenin sevincini yaşıyor

Suriyeli çocuklar okullarına dönmenin sevincini yaşıyor

Giriş Tarihi: 30.12.2019, 22:40

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Suriyeli çocuklar, Türkiye sayesinde okullarına dönmenin sevincini yaşıyor" başlığıyla, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütlerinin tahrip ettiği okulların onarımlarının ardından yeniden açılmasına dair görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Mehmetçiğin sınıflarda öğrencilere hediyeler verdiği anlara ilişkin görüntüler yer alıyor.
Suriyeli bir öğrenci hediye için teşekkür ederek, Mehmetçiğe sevgisini dile getiriyor.

Görüntülerde, Türkiye sayesinde eğitime yeniden başladıklarını dile getiren Suriyeli başka bir öğrenci ise "Türk askeri olmasaydı okullar açılmazdı. Türkiye'ye teşekkür ederiz. Öğretmenleri ve Türkiye'yi çok seviyoruz." ifadesini kullanıyor.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Suriyeli çocuklar okullarına dönmenin sevincini yaşıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Akalın Başkan Erdoğan ile yaptıkları görüşmeyi anlattı
Akalın Başkan Erdoğan ile yaptıkları görüşmeyi anlattı
Başkan Erdoğan'dan mevkidaşı Dodon'a 'FETÖ' teşekkürü
Başkan Erdoğan'dan mevkidaşı Dodon'a 'FETÖ' teşekkürü
Mansur Yavaş FETÖ'ye usulsüz arsa sattı iddiası
"Mansur Yavaş FETÖ'ye usulsüz arsa sattı" iddiası
Balıkesir Marmara Adası karanlığa gömüldü!
Balıkesir Marmara Adası karanlığa gömüldü!
Çanakkale'de fırtınanın etkisiyle adliyenin çatısı uçtu
Çanakkale'de fırtınanın etkisiyle adliyenin çatısı uçtu
Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması
Akalın Başkan Erdoğan ile yaptıkları görüşmeyi anlattı
Demet Akalın Başkan Erdoğan ile yaptıkları görüşmeyi anlattı
Başkan Erdoğan'dan mevkidaşı Dodon'a 'FETÖ' teşekkürü
Başkan Erdoğan Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile ortak basın toplantısı düzenledi
Mansur Yavaş FETÖ'ye usulsüz arsa sattı iddiası
"Mansur Yavaş FETÖ'ye usulsüz arsa sattı" iddiası
Balıkesir Marmara Adası karanlığa gömüldü!
Balıkesir Marmara Adası karanlığa gömüldü! Kopan kablolar nasıl tamir edilecek?
Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması
Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması