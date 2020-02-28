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Suriyeli mültecilere Avrupa kapıları açıldı

Giriş Tarihi: 28.02.2020, 01:07

Son dakika haberi... Üst düzey yetkiliden gelen bilgiye göre, Türkiye, Suriyeli mültecilere Avrupa kapılarını açtı. İdlib'de Türk ordusuna yapılan alçak saldırının ardından, Türk Polisi, Sahil Güvenlik ve sınırda görevli askerler mültecilerin Avrupa'ya açılmasına engel olmayacak..

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