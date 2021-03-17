Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu araç korku saçtı O a

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde, köpekleriyle oynayan Emre Biter (27) sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Genç adamın ve çevredekilerin kamyoneti elleriyle geriye iterek durdurmaya çalıştıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, pazar günü saat 15.00 sıralarında Seferihisar Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, el frenini sürücüsünün çekmeyi unuttuğu kamyonet, yokuş aşağıya kaymaya başladı. O sırada, sanayi sitesindeki işyerinin önünde köpeklerle oynayan Emre Biter, ticari aracın üzerine doğru geldiğini fark etti. Kamyonetin önüne geçen ve elleriyle durdurmaya çalışan Biter'e çevredekiler de yardım etti. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen aracı durdurarak tehlikeyi önlediklerini belirten Biter, ancak 'Köpük' adındaki köpeğin, hafif şekilde yaralandığını ifade etti.

O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

'UKALALIK YAPTI VE GİTTİ'

Sürücüsüz aracın üzerine geldiğini geç fark ettiğini ve rüzgarın etkisiyle de hızlandığını söyleyen Emre Biter olay anını anlattı: 15-20 kilometre hızla geldiğini düşündüğüm kamyoneti köpeklerimle oynadığım sırada altında kalmaya ramak kala gördüm. Gayri ihtiyari elimle durdurmaya çalıştım. Sonra arkadaşlarla birlikte tamamen durdurabildik. Sanayi sitesinden aracın sahibini tanıyoruz. Gidip, konuştuk. Arabanın el frenini çekmeyi unuttuğunu hatırlattık. 'Gene mi haylazlık yaptı benim araba?' dedi ve gitti. Oysa hepimiz çok büyük bir tehlike atlattık."