Son dakika... Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan ve 4 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği cami, mühendislik açısından birçok yeni özelliği barındırıyor. Taksim Cami'sinde Türkiye'de ve dünyada sayılı uygulamalardan olan Top-Down yöntemi kullanıldı. İstanbul'da tarihi anlar yaşandı. Taksim Camii'nde ilk ezan okundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Taksim Camii'nde böyle geldi.
Taksim Camii’nde ilk ezan! Başkan Recep Tayyip Erdoğan böyle geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.