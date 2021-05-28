Taksim Camii’nde ilk ezan! Başkan Recep Tayyip Erdoğan böyle geldi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/taksim-camiinde-ilk-ezan-baskan-recep-tayyip-erdogan-boyle-geldi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika... Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan ve 4 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği cami, mühendislik açısından birçok yeni özelliği barındırıyor. Taksim Cami'sinde Türkiye'de ve dünyada sayılı uygulamalardan olan Top-Down yöntemi kullanıldı. İstanbul'da tarihi anlar yaşandı. Taksim Camii'nde ilk ezan okundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Taksim Camii'nde böyle geldi.